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خبر في الجول - سحب شارة القيادة من حازم إمام

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خبر في الجول - سحب شارة القيادة من حازم إمام خبر في الجول - سحب شارة القيادة من حازم إمام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سحب شارة القيادة من حازم إمام بعد ما بدر من الأخير في مران الفريق يوم الاثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وخلال مران الزمالك يوم الاثنين استعدادا للمباراة عبر حازم إمام عن استيائة من شعوره بعدم الاعتماد عليه أساسيا أمام الجيش. لتحدث أزمة في المران بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة محمد حلمي.

ليقرر الزمالك إيقاف اللاعب وتحويله إلى التحقيق.

وعلم FilGoal.com بأن الأمور لن تتوقف هنا. فقرر مجلس الزمالك سحب شارة القيادة من حازم نظرا لما حدث. إلى جانب عدم قبول حازم إمام قرار الغرامة المقدرة لـ300 ألف جنية.

ويعد حازم إمام هو القائد الثاني للفريق بعد محمود عبد الرازق "شيكابالا". إلا أن الأخير لا يشارك كأساسي بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق نهائي مع ماكليش على فسخ تعاقده بعدما وافق الأخير على تقاضي شهر ونصف من راتبه مقابل الرحيل. (طالع التفاصيل)

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