بالفيديو.. طارق الشيخ لـ"خالد صلاح": أخشى التمثيل ولا أحب الغناء وسط الراقصات

أعرب المطرب الشعبى طارق الشيخ، عن إعجابه الشديد بأحمد عدوية، قائلاً :"عدوية يمثل تراث الفن الشعبى، وهو ميلاد فكرة الغناء الشعبى بالنسبة لشخصى، ولم أحلم بالوصول لعبد الحليم حافظ".إعلان - Ads إعلان - Ads
-طارق الشيخ يشعل استوديو"على هوى مصر" بأغنية "ياسيد الناس"
وقال "الشيخ"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، عبر فضائية "النهار"، :"خائف من التمثيل وأحب الغناء، فالتمثيل يأخذ بعض المطربين من الغناء"، مضيفاً :"أتأثر كثيراً بأغنية ياعينى علينا، فهى أقرب الأغانى إلى قلبى، ولا أحب الغناء وسط الراقصات".
ووجه المطرب الشعبى، الشكر للمطربين الشعبيين سعد الصغير وشعبان عبد الرحيم، قائلاً:"ساعدانى على الغناء فى فيلم شارع الهرم والحارة ومسلسل باب الخلق".
-طارق الشيخ يشعل استوديو"على هوى مصر" بأغنية "ياسيد الناس"
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