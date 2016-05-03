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بالفيديو.. طارق الشيخ لـ"خالد صلاح": أخشى التمثيل ولا أحب الغناء وسط الراقصات

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بالفيديو.. طارق الشيخ لـ"خالد صلاح": أخشى التمثيل ولا أحب الغناء وسط الراقصات بالفيديو.. طارق الشيخ لـ"خالد صلاح": أخشى التمثيل ولا أحب الغناء وسط الراقصات
أعرب المطرب الشعبى طارق الشيخ، عن إعجابه الشديد بأحمد عدوية، قائلاً :"عدوية يمثل تراث الفن الشعبى، وهو ميلاد فكرة الغناء الشعبى بالنسبة لشخصى، ولم أحلم بالوصول لعبد الحليم حافظ".

وقال "الشيخ"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى "، عبر فضائية "النهار"، :"خائف من التمثيل وأحب الغناء، فالتمثيل يأخذ بعض المطربين من الغناء"، مضيفاً :"أتأثر كثيراً بأغنية ياعينى علينا، فهى أقرب الأغانى إلى قلبى، ولا أحب الغناء وسط الراقصات".

ووجه المطرب الشعبى، الشكر للمطربين الشعبيين سعد الصغير وشعبان عبد الرحيم، قائلاً:"ساعدانى على الغناء فى فيلم شارع الهرم والحارة ومسلسل باب الخلق".

-طارق الشيخ يشعل استوديو"على هوى مصر" بأغنية "ياسيد الناس"
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