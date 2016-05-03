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تفاصيل العثور على مواد شديدة الخطورة بمنصع متفجرات بشقة فى المحلة

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تفاصيل العثور على مواد شديدة الخطورة بمنصع متفجرات بشقة فى المحلة تفاصيل العثور على مواد شديدة الخطورة بمنصع متفجرات بشقة فى المحلة
عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية على مصنع متفجرات فى شقة بمنطقة منشية البكرى بمدينة المحلة الكبرى، وبداخله مواد شديدة الإنفجار، و24 "جسم هيكلى" ، كما تم العثور على أجولة بداخلها مواد ذات حساسية عالية تستخدم فى تصنيع المتفجرات، كما تم ضبط كمية كبيرة من البلى والمسامير وأجهزة التفجير عن بعد.
>وأثناء قيام أحد العناصر الإرهابية بتعبئة هذه العبوات، حدث انفجار مما دفعه للهروب تاركا خلفه المضبوطات.
> وتمكن خبراء المفرقعات من تفجير عبوتين ، ويقوم خبراء المفرقعات الآن بالتعامل مع باقى المضبوطات .
>وكشفت التحريات الأولية أن العقار مكون من 7 طوابق، وجارٍ تحديد اسم مالكه، وتم تأجير الشقة بالطابق الأرضى لبعض العناصر الإرهابية، وتم تحديد 2 منهم وجارٍ تحديد الباقين.
> وخرجت عدة مأمورية مشتركة من ضباط الأمن العام والأمن الوطنى والمباحث الجنائية لاستهداف تلك العناصر والقبض عليهم قبل هروبهم .

منصع متفجرات بشقة فى المحلة (1)

منصع متفجرات بشقة فى المحلة (2)

منصع متفجرات بشقة فى المحلة (3)

منصع متفجرات بشقة فى المحلة (4)


>- خبراء المفرقعات يفجرون عبوتين داخل شقة بالمحلة بعد العثور على 20 جسم هيكلى


>- ننشر أول صور لمكان العثور على "شقة متفجرات" المحلة.. والأمن يحدد المتهم

- ضبط 20 "جسم هيكلى" وأكياس تحوى مواد كيماوية داخل شقة بالمحلة

- العثور على مواد متفجرة وكيماوية أثناء السيطرة على حريق بشقة فى المحلة

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