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بالصور.. على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب المصرى

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بالصور.. على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب المصرى بالصور.. على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب المصرى
حضر الوفد البرلمانى المصرى، المشارك فى اجتماعات البرلمان الإفريقى، بمدينة ميدراند، بجوهانسبرج، فى جنوب إفريقيا ، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس، حفل عشاء، مساء أمس الاثنين، مع السفير المصرى بالعاصمة الجنوب إفريقية، بريتوريا، وذلك فى أول نشاط للوفد المصرى منذ وصوله لدولة جنوب إفريقيا أمس الأول الأحد.

ودعا السفير المصرى بجنوب إفريقيا، رئيس البرلمان الإفريقى، إلى مأدبة العشاء بمقر السفارة المصرية بـ"بريتوريا"، وحضر العشاء أعضاء السفارة والملحق العسكرى المصرى وممثل الكنيسة المصريه بجنوب إفريقيا والملحق التجارى المصرى.

وأعرب رئيس البرلمان الإفريقى، عن أهمية عودة نواب البرلمان المصرى لعضوية البرلمان الإفريقى، مؤكدًا أن خبرات مهمة للإرتقاء بأعمال البرلمان الإفريقى، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر الماضى جعلته متيقن من أن مصر عائدة وبكل قوة لمكانها الطبيعى القيادى فى إفريقيا.

وأضاف ، خلال حفل العشاء، أنه شعر بإفريقية الرئيس السيسى، وإيمانه بالقارة، مشيدًا بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصرى، قائلًا عنه: "عالم دستورى تفخر به إفريقيا وليس مصر فقط"، مطالبًا الوفد المصرى التوجه له شخصيًا فى حالة وجود أى عوائق يرونها فى طريق تأدية عملهم.

ومن جانبه، أهدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، درع البرلمان المصرى، إلى رئيس البرلمان الإفريقى، كما أهدى السفير المصرى درع البرلمان أيضًا.

وحضر اللقاء من الوفد المصرى النائب حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، والنائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، والنائب مصطفى الجندى، والنائب صلاح عفيفى.

على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب (1)

على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب (2)

على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب (3)

على عبد العال يهدى رئيس البرلمان الإفريقى درع مجلس النواب (4)

- وفد البرلمان المصرى يشارك بحفل عشاء السفير المصرى فى جنوب إفريقيا اليوم
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- بعد استعادة مصر عضوية البرلمان الأفريقى.. برلمان القارة السمراء تأسس 2004 ومقره جنوب أفريقيا.. ويضم 256 عضوا من 53 دولة.. ويمنح أعضاءه الحصانة الجنائية والمدنية والامتيازات المالية للبعثات الدبلوماسية
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