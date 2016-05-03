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انتداب رجال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب "حريق العتبة"

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انتداب رجال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب "حريق العتبة" انتداب رجال المعمل الجنائى للوقوف على أسباب "حريق العتبة"
قررت نيابة باب الشعرية برئاسة المستشار أحمد عبد الرؤوف، انتداب رجال المعمل الجنائى للوقف على أسباب نشوب حريق هائل فى منطقة الرويعى بالعتبة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الحريق .

ومن المقرر انتقال فريق من النيابة إلى مكان الحريق فور الانتهاء من عمليات التبريد والسيطرة، وذلك للمعاينة الاولية لإسباب نشوب الحريق وتكليف لجنة من حى باب الشعرية لحصر التلفيات فى المحال التجارية .

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، أمس الاثنين، قد سيطرت على الحريق الهائل، الذى نشب فى محلات و 40 فرشا بالعتبة ونتج عنها إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم لمستشفى صيدناوى، وجارى عمليات التبريد مكان الحريق .

قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة ، إن الحصيلة المبدئية للحريق الذى شب فى منطقة الرويعى بالعتبة، هى تفحم محتويات 8 محال تجارية وبضاعة 15 بائعا، ومازال حصر الخسائر جارٍ.

البداية بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق هائل فى محال ومفروشات الباعة بمنطقة الرويعى بالعتبة، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 10 سيارات وسلم هيدروليكى إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده لباقى المحلات المجاورة.

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السيطرة على "حريق العتبة".. "الحماية المدنية" تنتقل لإخماد النيران.. ومصدر أمنى: الحصيلة المبدئية تفحم 8 محال و40 فرشا .. إصابة 5 أشخاص باختناقات وحروق.. وتمركز 18 سيارة إطفاء وإسعاف بمحيط الحريق
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