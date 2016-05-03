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بدء إعداد مواصفات نموذجية لبناء مساكن المواطنين

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بدء إعداد مواصفات نموذجية لبناء مساكن المواطنين بدء إعداد مواصفات نموذجية لبناء مساكن المواطنين

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان بإعداد مسودة لمواصفات البناء تتضمن متطلبات واشتراطات واضحة ومحددة لكل من الاستشاريين والمقاولين المساهمين في عملية بناء مساكن المواطنين المستحقين للقروض في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة بهدف وضع مواصفات نموذجية لمواد البناء في مشاريع المواطنين بما يلبي طموح الهيئة ورضى المتعاملين مع الحفاظ على الكلفة والجودة وتمكين العملاء من الحصول على خصومات حقيقية لمواد بناء المساكن.

ويجري العمل حالياً بواسطة فريق من الهيئة على جمع ودراسة مواصفات البناء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. حيث يتم تحديد مواصفات قياسية لجميع المواد التي تدخل في بناء المساكن في الإمارة بهدف تحسين الجودة وزيادة العمر الافتراضي للمسكن، بالإضافة إلى رفع مستويات الأمن والسلامة للمسكن.

وستتضمن هذه المبادرة تخفيض كلفة البناء والاستفادة من القوة الشرائية الجماعية للمواطنين وإشراك وتحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى جودة المنازل المنفذة، كما ستضمن المبادرة بناء المنازل في المدة المحددة وضمان الحرفية في عملية بناء مساكن المواطنين.

كما يجري العمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على تحليل المواصفات الحالية ودراسة ومقارنة المواصفات المعمول بها في القطاع الخاص، ليتم وضع مواصفات تتناسب مع كلفة البناء وضمان جودة البناء بما يتناسب مع رؤية الهيئة.

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