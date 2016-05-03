المنتدى يستضيف 200 من أبرز الوجوه الإعلامية

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أكدت مجموعة من أهم الوجوه الإعلامية العربية وأبرز المؤثرين في مجال الإعلام الاجتماعي في المنطقة حضورها الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، المُقامة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، لمناقشة أهم التطورات على الساحة الإعلامية والمرتبطة في أغلبها بالمتغيرات السريعة التي تشهدها المنطقة منذ بضع سنوات، مع استضافة المنتدى أكثر من 200 شخصية إعلامية بارزة من خارج الدولة، سواء من المنطقة العربية أو العالم، بين ما يزيد على 2000 مشارك من القيادات الإعلامية والكُتّاب والمفكرين والأكاديميين وطلبة الإعلام.

ومع تركيز هذه الدورة على دور الإعلام وأبعاده الإنسانية، سيتيح المنتدى أمام الحضور من إعلاميين ومختصي القطاعات المرتبطة بالإعلام، مناقشة أبعاد هذا الدور في خضم ما تحفل به المنطقة من أحداث متواترة.

بما فيها من تأثيرات مباشرة في الرسالة الإعلامية والمضمون المُقدَّم للمتلقين، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني للعمل الإعلامي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة الذي لا يقتصر على مفهوم العمل التطوعي فحسب، ولكنه ينسحب أيضاً على صورة العرب والمسلمين أمام العالم.

وكيفية تصويب المفاهيم المغلوطة التي ظهرت مع تنامي الإرهاب، وسبل تعزيز دور الإعلام في مواجهته والقضاء عليه، وكيفية نشر السعادة والإيجابية بين الناس، وتحفيزهم إلى العمل والإنتاج، وغيرها من القيم الإنسانية التي طمرتها الأحداث الأخيرة في المنطقة.

كما ستشارك نخبة من أهم الرموز الإعلامية المحلية والعربية والعالمية، على مدى يومين، في نقاش موضوعي جاد يهدف إلى الوقوف بدقة على متطلبات التطوير، للارتقاء بالإسهام الإعلامي العربي في سياقه الإنساني، وبحث أفضل سبل الارتقاء بالمنتج الإعلامي العربي شكلاً ومضموناً، لمواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال.

وتتنوع أجندة الدورة الـخامسة عشرة للمنتدى، لتشمل العديد من الفعاليات التي تسمح بتوسيع دائرة النقاش بين الحضور، والتي تشمل الجلسات الرئيسة والحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل واللقاءات مع الكُتّاب.

وغيرها من الأنشطة الثقافية التي تعزز مكانة المنتدى، كالحدث الأبرز على الأجندة السنوية للإعلام العربي، حيث من المنتظر أن تكشف اللجنة التنظيمية للمنتدى خلال الأيام المقبلة عن الشكل النهائي لدورة هذا العام، والتفاصيل المتعلقة بمجمل أنشطته التي روعي في تصميمها عنصر التجديد والابتكار.