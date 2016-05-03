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بالصور.. ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج

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بالصور.. ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج بالصور.. ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج
شنت إداره تموين المراغه بسوهاج، حمله تموينيه مكبره على المحال التجارية والأسواق لضبط الرنجة والمواد الغذائية الفاسدة تكونت من مصطفى عبدالحكيم رئيس الرقابه و أحمد السيد مفتش الأغذية وحسن حافظ ومحمد نصرى والحنبلي محمد عطا المفتشين بالإدارة.

أسفرت الحمله عن ضبط أحد البائعة المتجول ببيع أسماك مملحة (ملوحه) غير صالحه للاستخدام الآدمى، كما تم ضبط 11 شيكاره زنه الجوال 50 كجم دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بغرض بيعها فى السوق السوداء لدى المواطن حماده .ه.م وتم تحرر محضر بذلك تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفه.

وسوف تواصل إدارة تموين المراغة بشن الحملات المفاجئة لضبط السوق العام تحت قيادة رجب عبد الشكور مدير الإدارة و مصطفى عبدالحكيم رئيس الرقابه ومفتشون لمنع كل صور الاحتكار وقمع الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين.

ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج (1)

ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج (2)

ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج (3)

ضبط أسماك مملحة فاسدة بالمراغة فى سوهاج (4)


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