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بالصور.. الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة

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بالصور.. الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة بالصور.. الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين، داخل مصنع المتفجرات الذى تم العثور عليه بمنطقة منشية البكرى بالمحلة، ليرتفع بذلك عدد العبوات التى تم تفجيرها إلى 4 عبوات.

كما عثرت أجهزة الأمن على عبوات هيكلية أخرى داخل المصنع، و46 "سرنجة" تستخدم فى حقن العبوات بالموات المتفجرة، ومازال خبراء المفرقعات يتعاملون مع باقى العبوات لإبطال مفعولها.

الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة (1)

الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة (2)

الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة (3)

الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة (4)

الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة (5)

الحماية المدنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين بمصنع المتفجرات بالمحلة (6)


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