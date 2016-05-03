توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 3 مايو

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3/5/2016

>الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3/5/2016

>الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أنت اليوم ممتلئ بالثقة فى قدراتك المهنية ورغم الأزمات الطفيفة فى مكان العمل إلا إنك تسيطر على كل المشكلات وتعمل بصبر وحنكة وهو ما يحوز إعجاب كل من زملاء العمل ورؤسائك على حد سواء.>تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك، خاصة أنه يمر بفترة ضغط هائلة وهو أحوج ما يكون إلى الدعم، وفى الوقت نفسه يخشى من تأثير ذلك الضغط على علاقتك به ويحتاج بشدة لأن يدرك أنك تقدم له دعم غير مشروط.>العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا ولكن للأسف كل ما تبذله من مجهود من أجل الحصول على صحة جيدة وجسد رشيق يتبخر فى الهواء بسبب نمط حياتك الخاطئ، أعد النظر فى نمط حياتك وانتبه.>العند يسيطر عليك اليوم لأسباب مجهولة وقد يخرج الأمر عن سيطرتك ويتسبب لك فى الكثير من المشكلات. عليك أن تكون قادرًا على التحكم فى نفسك وتفتح قلبك وعقلك للآخرين من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.>اليوم فرصتك كبيرة لفتح آفاق جديدة فى العمل قد تحسن وضعك وتجعلك أكثر تمكنًا، عليك وضع خطة للعمل خاصة بالأيام القليلة المقبلة فتعطيك فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية، لديك قدرة كبيرة فى تطوير الأعمال التجارية الخاصة بك.>إذا كنت وحيدا، فالفلك والنجوم يوعدك بلقاء مهم جدا، فمن الممكن أن تلتقى بشخص قد يغير اهتماماتك وأفكارك ويدفعك للدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك، فلا تتردد وعليك ان تأخذ خطوة للأمام.> تجنب الإجهاد المفرط لجسدك، وحاول أن تمييز بين ساعات العمل وساعات الراحة، واذا كان لديك فرصة لتأخذ اجازة قصيرة لا تتردد .> يؤكد علماء الفلك أن عليك التخلص تماما من " التشاؤم " والانانية وكن حكيما بقدر كبير، ولا تدع الأفكار السلبية تغزو عقلك، ومن المتوقع أن تحدث تغيرات تظهر "مفاجآت " على الصعيد المالى .>لم تجد التقدير الكافى فى مجال عملك، عليك ان تكثف جهودك وتسعى لتنسيق الأمور العملية والمادية ايضا، ورغم كل الصعوبات التى ستواجهك عليك أن تظل واثق بقدراتك الشخصية.>يطلب منك شريكك اليوم المساعدة والدعم، فعليك التعاون معه ودعمه وعدم انتقاده، تجنب مشاكلك الشخصية وقضايا وركز أن تجد حلاً لشريكك ورفع لروحه المعنوية، فتصرفك الآن سيكون له تأثير طويل المدى على علاقتك لذلك، تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات.>بالضرورة على برج الدلو أن يقوم إجراء بعض التغييرات الحقيقية والصحية فى نمط حياته، فعليك بسرعة بدء نظام صحى جيد، لا تتمسك بإتباع الروتين اليومى مما سيؤثر عليك بشكل سلبى.>يتوقع علماء الابراج والفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد تغير كبير فى حياتك وتحديدا فيما يخص " المال"، كما تتجدد علاقتك بعدد من اصدقاءك القدامى التى انقطعت منذ فترة طويلة.>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، قد تكون على فى المقدمة فى أى اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك أن تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة.>قد تجد بعض المعلومات التى سوف تساعدك على فهم شريك حياتك وتوجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات على العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك، اعطى شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك، وهذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما.>عليك الاهتمام بصحتك بقدر كبير وتأخذ قسط كافى من الراحة لكى تستعيد حيويتك وصفاء ذهنك، لا تتعامل باندفاع وعصبية حتى تصبح فى حالة نفسية جيدة.>يتوقع علماء الابراج والفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ على حياتك بشكل عام، وعليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك.>تعانى من شعور بالملل والركود فى حياتك المهنية وربما يكون هذا مؤشرًا على أنك بحاجة لعمل تغييرات جذرية فى حياتك المهنية، ومن المحتمل أن تصادفك فرصا جديدة ومثيرة اليوم تحتاج منك أن تأخذ خطوة إيجابية.>من المحتمل أن تفعل الكثير للبحث عن حب حياتك وقد تغير بعض من معايير حكمك على العلاقات وتقييمك للأشخاص، وتحاول أن تعتمد نهجًا أكثر عقلانية ونضجًا فى الحب وهذا مؤشر جيد على أنك مؤهل للبدء فى علاقة.>تحتاج لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى ربما يفسر لك ما تعانيه من مشكلات صحية فى الفترة الأخيرة وربما يفسر أيضًا القلق الشديد الذى تعمل به.>تحتاج اليوم للتركيز أكثر على الأوساط الاجتماعية والاستفادة من شخصيتك الساحرة التى تساعدك كثيرًا فى التأثير على الآخرين ولكن وسط هذا الجدول المزدحم لا تنس الاهتمام بصحتك.>ستقدر على التوصل لحل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، كنت تواجه العديد من المشاكل المالية فى الفترة الأخيرة ولكنك تكون قادر الآن على السيطرة على أموالك، والمسار الذى اخترته من المحتمل ان يكون صعبًا، ولكن ستقوم باتخاذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرة على العمل للخروج من الضائقة مالية الخاص بك قريبا جدا .>حان الوقت المناسب لحل أزمة إزالة سوء الفهم القديمة، وستتمكن من الحصول على وثيقة لشخص كنت قد انفصلت عنه قبل، وهناك احتمال حقيقى أن سوف يجتمع اللهب القديم والعاطفة بينك ويمكن تحقيق التوازن بين الماضى والعلاقات الحالية.>ستواجه مشكلة فى النظر وسيضعف يوماً بعد بوم، وهناك محاولة لتناول مشروب من "الشاى يخمر مع عشب يعرف"البصر"، لمواجهة مشكلة النظر، ويمكن أن تستهلك الأطعمة مثل الجزر والشمام والمشمش عالية فى الصباغ بيتا كاروتين الذى يقوم الكبد بتحويل هذا الصباغ إلى فيتامين (أ)، وهو أمر مفيد جدًا للرؤية الليلية.>سوف تتطوع للحفاظ على بيئات متناغمة على حد سواء فى المنزل أو فى مكان، وسوف تكون تجربة مثيرة وسوف تدعم الدافع الخاص للعمل من أجل السلام، ولم تكشف عن أى معلومات خاصة لأحد وتكون على استعداد لهضم الحقيقة المرة فى حال كان لديك لمعرفة ذلك>التوقف عن إعطاء النصائح لجميع الشخصيات التى تقابلها يومياً فى العمل، حتى لا تتهم بالتنظير النابع من الفراغ، أنت من الشخصيات التى تتهم كثيراً بالغرور بالرغم من طيبة قلبك، إلا أن نصرتك للحق والصراحة التى تتحلى بها وتحاول أن تحولها فى بعض الأوقات إلى دبلوماسية، لن تغير حقيقة إنك إنسان تكره الأخطاء وتكره الفشل وتريد أن يصبح الجميع مثلك.>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.>الضغط على أعصابك كثيراً يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع وخلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الحمل من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل>التوصل إلى حلول سريعة وفعالة فى عدد من المشكلات الجذرية التى سيطرت على الأوضاع فى العمل، تحتاج إلى تدخل حازم منك، أنت من الشخصيات التى تصلح لتولى المناصب القيادية، تواجه بعض المواقف التى تستخدم فيها حكمتك فى تعديل الأمور لكن التوقف عن التدخل فى جميع الأمور يزيد من تفاقم المشكلات، فحاول أن تحافظ على هدوء الأوضاع بقدر الإمكان.>امتلاك اعصابك فى كثير من المواقف ووضع انفعالاتك تحت السيطرة تؤكد لك أن الأمور يمكن أن تحل بعيداً عن التوتر والانفعال أنت من الشخصيات التى تنفعل كثيراً لكنها تهدأ سريعاً وتعود إلى رشدها، حاول أن تتغاضى عن بعض الأسباب التى تعتبر من عناصر الإزعاج بالنسبة لك، حتى تحافظ على سكينتك الداخلية وهدوئك.>وعكات صحية متوالية بسبب تجاهل كثير من الأعراض المرضية التى بدأت أن تظهر عليك منذ فترة طويلة، تحتاج إلى التعامل باهتمام اكثر من ذلك مع حالتك الصحية، حتى لا تجد نفسك غير قادر على التعامل مع هذه الأعراض، وعليك بزيارة الطبيب.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يرى الجزء الخاص بالحكمة والهدوء فى شخصيته ويستخدمه فى مواجهة بعض المشكلات فى العمل، لا تغضب من التواجد مع بعض الأشخاص الذين يتملقونك للوصول أى مكانة كبيرة عندك، وحاول أن توضح لهم حقيقة الأمور.>أصحاب رءوس الأموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتأخر قليلاً فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد أن تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل بأهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبلية.>لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود، وأكثر قلقًا من الفترة الماضية، وستقوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك.>سوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستأخذ وقتا كافيا للعودة.>عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة المقبلة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب .>تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك والتخلص من مشاعر الإحباط التى سيطرت عليك منذ فترة طويلة، لست بالشخصية الانهزامية التى تخضع للظروف بسهولة، لذلك عد إلى طبيعتك ولا تظهر نقاط ضعفك، خاصة فى محيط العمل، فالمتربصين محيطين بك وينتظرون سقوطك، حاول ان تحافظ على ما سعيت من أجله حتى لا يذهب مجهودك هباءً.>الحاجة إلى مرحلة الرضا العاطفى تعتبر هدفك الآن، أنت من الشخصيات التى تشعر بالاحتياج العاطفى لكنها لا تخضع لأى علاقة بسهولة، فقط تحتاج إلى تحديد فى أى مرحلة عاطفية تريد أن تكون، الرضا عن حالة الحب وشكل العلاقة بالنسبة لمولود العذراء، أهم كثيراً من تفاصيلها أو الحكم على نجاحها أو فشلها، الرضا النفسى نعمة يصب الوصول إليها.>العلاقة التى تناسب طباعك.>التكيف مع التقلبات المناخية والقدرة على التعامل معها تجنبك كثيراُ من المشكلات الصحية التى من الممكن أن تحدث بسبب تقلبات الطقس، حاول أن تتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الفراولة والفلفل الرومى، وعليك بتناول كميات كبيرة من المياه حتى تحتفظ على جسمك من الجفاف.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة عصبية فى حياته، يحارب فيها ضعفه ويحاول أن يقاوم رغبته فى الابتعاد عن كثير من الأشياء بسبب حالة الإحباط التى يعيشها خلال هذه الأيام، لكنه قريباً جداً سيتأكد أن الأوضاع ليست بالسوء الذى يتصوره.>أموالك تتوسع الآن فبإمكانك التقدم للحصول على قرض كبير لشراء منزل جديد أو عمل أو أى وسيلة، وستحصل على هذا القرض بسهولة تامة، وعلى صعيد العمل الأمور إيجابية إلى حد كبير اليوم.>بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.>قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.>تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.>سوف تتلقى عروض للعمل مع شركات اجنبية وتسعى لتحقيق حلمك والعمل بالخارج، ولكن قد تواجه مشاكل فى الوثائق والاوراق المتطلبة فى السفر، ولكن هذه القضايا سوف تحصل على حل فى أى وقت، وستحقق أرباح مادية كبيرة خلال الفترة المقبلة.>هناك فرصة للحصول على بعض المتع الحقيقية مع أحد الأشخاص المضحكين المقربين إلى قلبك، ويجب عليك اختيار مثل هذا الشخص أن يكون توأم روحك كن واقعيا ومعقولا، إذا كنت غير راض عن الواقع فلا بد أن يكون هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك .>من الضرورى أن تناول بعض التمارين الرياضية المكثفة مثل رفع الأوزان وذلك لحاجتك البدنية لمثل هذه التمرينات، وهذه العملية تساعدك أيضا فى رؤية عقلك والمشاعر بشكل واضح ويمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار مهم فى حياتك بشأن العلاقة أو مهنة .>انت صاحب عقل منطقى ولسان مهذب ولكنك ستعانى اليوم من عدم قدرة على التحمل عكس طبيعتك، وستواجه تجربة جديدة ستعلمك كثرا من الدروس التى ستشبع ذاتك، وتساعدك فى وقت لاحق بسهولة على تحقيق قدر كبير من الثقة والنجاح فى كل المجالات سواء المهنية والصحية والعاطفية والاجتماعية.