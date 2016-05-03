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ننفرد بنشر صور إناث "السيد قشطة" بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها

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ننفرد بنشر صور إناث "السيد قشطة" بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها ننفرد بنشر صور إناث "السيد قشطة" بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها
ينشر اليوم السابع صورا لإناث السيد قشطة بحدقة حيوان الفيوم والتى نفقت إحداها اليوم إثر التدافع بينها بسبب التزاحم الذى شهدته الحديقة للإقبال الكثيف من قبل المواطنين.

وتحتوى حديقة حيوان الفيوم على 8 إناث من حيوان السيد قشطة تتواجد جميعها فى مكان ضيق وتقف متلاصقة، ويرجع ذلك إلى التكاثر فى الحيوان، وتوافره بباقى حدائق الحيوان، بالإضافة إلى رخص ثمنه مقارنة بالفيل وحيوانات أخرى ويتسبب وزنه الكبير فى صعوبة نقله.

وصرح مصدر داخل حديقة حيوان الفيوم أن التدافع بين إناث السيد قشطة وقع ظهر اليوم بسبب الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على الحديقة مؤكدا أن التدافع وقع داخل المياه بين الإناث وبعيدا عن المواطنين وتم الفصل بينهم ورفع الحيوان النافق بواسطة حفار ولم يؤثر الحادث على تنزه المواطنين بالحديثة.

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (1)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (2)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (3)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (4)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (5)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (6)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (7)

إناث السيد قشطة بالفيوم قبل التدافع بينها ونفوق إحداها (8)


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