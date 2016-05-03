برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 3 /5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك ، قد تكون على في المقدمة في أي اجتماع أو تفاوض خاص بحياتك المهنية ، ستكون محط تقدير من قبل المحاطين بك ، اذا كنت تخطط للاستثمار فعليك ان تأخذ تلك الخطوة بشكل جاد اليوم فلديك حظ جيد لتحقيق ثقفه كبيرة .>قد تجد بعض المعلومات التي سوف تساعدك على فهم شريك حياتك و توجيه العلاقة بينكما بشكل أفضل ، فربما يكون شريكك ادخل بعض التوترات علي العلاقة خلال الفترة الأخيرة إلا انك ستعلم اليوم سبب هذا السلوك ، اعطي شريكك المزيد من الدعم فهو بحاجة لذلك ، و هذا سوف يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة المستقبل بينكما .>عليك الأهتمام بصحتك بقدر كبير و تأخذ قسط كافي من الراحة لكي تستعيد حيويتك و صفاء ذهنك ، لا تتعامل باندفاع و عصبية حتي تصبح في حالة نفسية جيدة .>يتوقع علماء الابراج و الفلك أن هناك تغيرات جيدة ستطرأ علي حياتك بشكل عام ، و عليك ان تأخذ قرارات سريعة من أجل الوصول لهدفك .