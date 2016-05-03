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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

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برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016 برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تعانى من شعور بالملل والركود فى حياتك المهنية وربما يكون هذا مؤشرًا على أنك بحاجة لعمل تغييرات جذرية فى حياتك المهنية، ومن المحتمل أن تصادفك فرصًا جديدة ومثيرة اليوم تحتاج منك أن تأخذ خطوة إيجابية.
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على الصعيد العاطفي:


>من المحتمل أن تفعل الكثير للبحث عن حب حياتك وقد تغير بعض من معايير حكمك على العلاقات وتقييمك للأشخاص، وتحاول أن تعتمد نهجًا أكثر عقلانية ونضجًا فى الحب وهذا مؤشر جيد على أنك مؤهل للبدء فى علاقة.
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برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحتاج لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى ربما يفسر لك ما تعانيه من مشكلات صحية فى الفترة الأخيرة وربما يفسر أيضًا القلق الشديد الذى تعمل به.
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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>تحتاج اليوم للتركيز أكثر على الأوساط الاجتماعية والاستفادة من شخصيتك الساحرة التى تساعدك كثيرًا فى التأثير على الآخرين ولكن وسط هذا الجدول المزدحم لا تنس الاهتمام بصحتك.
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مصر 365

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