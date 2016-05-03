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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>ستقدر على التوصل لحل ناجح للمشاكل المالية الخاصة بك وسوف تتخذ الخطوات الضرورية الأولى نحو تنفيذ هذا الحل، كنت تواجه العديد من المشاكل المالية فى الفترة الأخيرة ولكنك تكون قادر الآن على السيطرة على أموالك، والمسار الذى اخترته من المحتمل ان يكون صعبًا، ولكن ستقوم باتخاذ القرار الصحيح، وسوف تكون قادرة على العمل للخروج من الضائقة مالية الخاص بك قريبًا جدًا.
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على الصعيد العاطفي:


>حان الوقت المناسب لحل أزمة إزالة سوء الفهم القديمة، وستتمكن من الحصول على وثيقة لشخص كنت قد انفصلت عنه قبل، وهناك احتمال حقيقى أن سوف يجتمع اللهب القديم والعاطفة بينك ويمكن تحقيق التوازن بين الماضى والعلاقات الحالية.
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برج الجدى على الصعيد الصحي:


>ستواجه مشكلة فى النظر وسيضعف يوماً بعد بوم، وهناك محاولة لتناول مشروب من "الشاى يخمر مع عشب يعرف "البصر"، لمواجهة مشكلة النظر، ويمكن أن تستهلك الأطعمة مثل الجزر والشمام والمشمش عالية فى الصباغ بيتا كاروتين الذى يقوم الكبد بتحويل هذا الصباغ إلى فيتامين (أ)، وهو أمر مفيد جدًا للرؤية الليلية.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>سوف تتطوع للحفاظ على بيئات متناغمة على حد سواء فى المنزل أو فى مكان، وسوف تكون تجربة مثيرة وسوف تدعم الدافع الخاص للعمل من أجل السلام، ولم تكشف عن أى معلومات خاصة لأحد وتكون على استعداد لهضم الحقيقة المرة فى حال كان لديك لمعرفة ذلك.
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