حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3/5/2016

الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:



>

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; });

>التوقف عن إعطاء النصائح لجميع الشخصيات التى تقابلها يومياً فى العمل، حتى لا تتهم بالتنظير النابع من الفراغ، أنت من الشخصيات التى تتهم كثيراً بالغرور بالرغم من طيبة قلبك، إلا أن نصرتك للحق والصراحة التى تتحلى بها وتحاول أن تحولها فى بعض الأوقات إلى دبلوماسية، لن تغير حقيقة إنك إنسان تكره الأخطاء وتكره الفشل وتريد أن يصبح الجميع مثلك.>تضطر إلى إخفاء حقيقة مشاعرك عن أشخاص كانوا قريبين منك، لكن المواقف تظهر لك حقيقة ما يخفيه الأشخاص فى نفوسهم، التمتع بالمرونة فى التعامل فى ظل التأكد من طبيعة كل شخص، تثبت قدرتك على التعامل مع أنماط كثيرة من الأفراد كل وفق طبيعته، وبالرغم من ذلك إلا أنك لا تتحمل أن تدوم العلاقات هكذا طويلاً.>الضغط على أعصابك كثيرا يزيد من إحساسك الدائم بالتوتر تظهر عليك مجموعة من الأعراض المرضية مثل الصداع وخلل فى ضغط الدم، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة حتى تعود إلى طبيعتك، وتناول المشروبات المهدئة يساعدك كثيراً على التخلص من هذه الأعراض.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يصل إلى أقصى درجات الحقيقة من خلال اكتشافه لحقيقة بعض الأشخاص فى حياته، ويعرف جيداً كيف يتعامل معهم وكيف يستوعب تقلباته، لذلك يعتبر برج الحمل من الشخصيات التى تمتلك طاقة مرونة فى التعامل