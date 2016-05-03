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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3/5/2016

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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3/5/2016 حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 3/5/2016

الحوت على الصعيد المهني:


>التوصل إلى حلول سريعة وفعالة فى عدد من المشكلات الجذرية التى سيطرت على الأوضاع فى العمل، تحتاج إلى تدخل حازم منك، أنت من الشخصيات التى تصلح لتولى المناصب القيادية، تواجه بعض المواقف التى تستخدم فيها حكمتك فى تعديل الأمور لكن التوقف عن التدخل فى جميع الأمور يزيد من تفاقم المشكلات، فحاول أن تحافظ على هدوء الأوضاع بقدر الإمكان.
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على الصعيد العاطفي


>امتلاك أعصابك فى كثير من المواقف ووضع انفعالاتك تحت السيطرة تؤكد لك أن الأمور يمكن أن تحل بعيداً عن التوتر والانفعال أنت من الشخصيات التى تنفعل كثيراً لكنها تهدأ سريعاً وتعود إلى رشدها، حاول أن تتغاضى عن بعض الأسباب التى تعتبر من عناصر الإزعاج بالنسبة لك، حتى تحافظ على سكينتك الداخلية وهدوئك.
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على الصعيد الصحى:


>وعكات صحية متوالية بسبب تجاهل كثير من الأعراض المرضية التى بدأت أن تظهر عليك منذ فترة طويلة، تحتاج إلى التعامل باهتمام اكثر من ذلك مع حالتك الصحية، حتى لا تجد نفسك غير قادر على التعامل مع هذه الأعراض، وعليك بزيارة الطبيب.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يرى الجزء الخاص بالحكمة والهدوء فى شخصيته ويستخدمه فى مواجهة بعض المشكلات فى العمل، لا تغضب من التواجد مع بعض الأشخاص الذين يتملقونك للوصول أى مكانة كبيرة عندك، وحاول أن توضح لهم حقيقة الأمور.

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مصر 365

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