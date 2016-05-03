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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

على الصعيد المهني:


>أصحاب رءوس الأموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتأخر قليلا فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد أن تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل بأهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبلية
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على الصعيد العاطفي:


>لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود، وأكثر قلقا من الفترة الماضية، وستقوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك .
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برج السرطان على الصعيد الصحي:


>سوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستأخذ وقتا كافيا للعودة.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

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>عقلك نشط للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والإلهام فى الفترة المقبلة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى المهم الشباب .

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مصر 365

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