حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3/5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:



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>تحتاج إلى إعادة شحن طاقتك والتخلص من مشاعر الإحباط التى سيطرت عليك منذ فترة طويلة، لست بالشخصية الانهزامية التى تخضع للظروف بسهولة، لذلك عد إلى طبيعتك ولا تظهر نقاط ضعفك، خاصة فى محيط العمل، فالمتربصين محيطين بك وينتظرون سقوطك، حاول ان تحافظ على ما سعيت من أجله حتى لا يذهب مجهودك هباءً.>الحاجة إلى مرحلة الرضا العاطفى تعتبر هدفك الآن، أنت من الشخصيات التى تشعر بالاحتياج العاطفى لكنها لا تخضع لأى علاقة بسهولة، فقط تحتاج إلى تحديد فى أى مرحلة عاطفية تريد أن تكون، الرضا عن حالة الحب وشكل العلاقة بالنسبة لمولود العذراء، أهم كثيرًا من تفاصيلها أو الحكم على نجاحها أو فشلها، الرضا النفسى نعمة يصب الوصول إليها.>العلاقة التى تناسب طباعك.>التكيف مع التقلبات المناخية والقدرة على التعامل معها تجنبك كثيراُ من المشكلات الصحية التى من الممكن أن تحدث بسبب تقلبات الطقس، حاول أن تتناول الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة مثل الفراولة والفلفل الرومى، وعليك بتناول كميات كبيرة من المياه حتى تحتفظ على جسمك من الجفاف.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة عصبية فى حياته، يحارب فيها ضعفه ويحاول أن يقاوم رغبته فى الابتعاد عن كثير من الأشياء بسبب حالة الإحباط التى يعيشها خلال هذه الأيام، لكنه قريباً جداً سيتأكد أن الأوضاع ليست بالسوء الذى يتصوره.