برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:



>

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; });

>أموالك تتوسع الآن فبإمكانك التقدم للحصول على قرض كبير لشراء منزل جديد أو عمل أو أى وسيلة، وستحصل على هذا القرض بسهولة تامة، وعلى صعيد العمل الأمور إيجابية إلى حد كبير اليوم.>بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.>قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.>تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.