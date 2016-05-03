برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>أموالك تتوسع الآن فبإمكانك التقدم للحصول على قرض كبير لشراء منزل جديد أو عمل أو أى وسيلة، وستحصل على هذا القرض بسهولة تامة، وعلى صعيد العمل الأمور إيجابية إلى حد كبير اليوم.
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على الصعيد العاطفي:
>بعد سنوات من الجفاف العاطفى من المرجح أن تصبح حياتك العاطفية نشطة جدًا اليوم وحب حياتك الذى أهملك كثيرًا فى الفترة الماضية ينتبه إليك أخيرًا ويحاول تعويضك ببذل جهود مضاعفة لتعويضك عن هذا الإهمال.
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برج القوس على الصعيد الصحي:
>قضاء بعض الوقت مع أسرتك وأشخاص تحبهم ينعكس إيجابًا على حالتك الصحية ويقلل من شعورك بالتوتر والضغط.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>تجرى تغييرًا على نمط حياتك فى الفترة المقبلة، حاول ألا تنغمس كثيرًا فى العمل وحاول ألا تنسى حياتك الاجتماعية وتحافظ على تركيزك.
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