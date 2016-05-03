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أشرف زكى: زوجة وائل نور بخير وستضع مولودها خلال أيام

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أشرف زكى: زوجة وائل نور بخير وستضع مولودها خلال أيام أشرف زكى: زوجة وائل نور بخير وستضع مولودها خلال أيام
أكد أشرف زكى نقيب الممثلين، أن زوجة الفنان وائل نور بخير وحالتها مستقرة، وأنها من المقرر أن تضع مولودها الجديد خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الفنان وائل نور توفى فى شقته بمنطقة العجمى فى الإسكندرية، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وتوجه الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين إلى مدينة الإسكندرية من أجل متابعة الإجراءات الخاصة بوفاة الفنان وائل نور وبصحبته الفنان شريف باهر، ومن المقرر أن تقوم صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، والعزاء يوم الخميس المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.


>- مؤلف "شقة فيصل" ينشر تفاصيل المشهد الأخير لـ وائل نور
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