7 فوائد لن تتخيلها للقرفة.. أبرزها خفض السكر ومقاومة الزهايمر

فوائد القرفة

القرفة مشروب لذيذ، يمكن إضافته للكثير من الأعشاب والمشروبات الأخرى، كما يتمتع بقيمة غذائية عالية وتساهم فى مكافحة الأمراض المختلفة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة لمشروب القرفة، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "ميديكال نيوز توداى"، وتشمل:>1.تساهم القرفة فى مكافحة العدوى الفطرية والبكتيرية نظرًا لاحتوائها على مركب "cinnamaldehyde".>2.تتمتع بفاعلية رائعة فى تحسين مستويات الجلوكوز والدهون بالدم لدى مرضى السكر، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Diabetics Care".>3.تقى من الإصابة بمرض الزهايمر.>4.القرفة تحد من أعراض مرض التصلب المتعدد وتقلل المضاعفات الخطيرة التى قد تنجم عن المرض.>5.يمكن تناولها بعد الوجبات الغنية بالدهون للحد من التأثيرات الضارة التى تسببها المواد الدهنية على الجسم.>6.وفقًا للدراسة المنشورة فى مجلة "ACS Nano" تحتوى القرفة والنعناع على مركبات رائعة تساهم فى قتل البكتيريا وتسريع استشفاء الجروح.>7.وفقًا للمكتبة الوطنية لعلم الطب فى أمريكا، تساهم القرفة فى علاج تقلصات العضلات والقيء والإسهال وأعراض البرد وضعف الشهية وضعف الانتصاب.

وأضاف التقرير أن بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية بعد تناول القرفة، وقد يصابون على إثرها بتلف فى الكبد عقب تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية عليها، كما أوصى التقرير بعدم الإفراط فى تناولها لتجنب أى مخاطر صحية محتملة.

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