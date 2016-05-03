برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:



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>أنت اليوم ممتلئ بالثقة فى قدراتك المهنية ورغم الأزمات الطفيفة فى مكان العمل إلا إنك تسيطر على كل المشكلات وتعمل بصبر وحنكة وهو ما يحوز إعجاب كل من زملاء العمل ورؤسائك على حد سواء.>تحتاج إلى التعاطف أكثر مع شريك حياتك، خاصة أنه يمر بفترة ضغط هائلة وهو أحوج ما يكون إلى الدعم، وفى الوقت نفسه يخشى من تأثير ذلك الضغط على علاقتك به ويحتاج بشدة لأن يدرك أنك تقدم له دعم غير مشروط.>العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا ولكن للأسف كل ما تبذله من مجهود من أجل الحصول على صحة جيدة وجسد رشيق يتبخر فى الهواء بسبب نمط حياتك الخاطئ، أعد النظر فى نمط حياتك وانتبه.>العند يسيطر عليك اليوم لأسباب مجهولة وقد يخرج الأمر عن سيطرتك ويتسبب لك فى الكثير من المشكلات. عليك أن تكون قادرًا على التحكم فى نفسك وتفتح قلبك وعقلك للآخرين من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.