برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>اليوم فرصتك كبيرة لفتح آفاق جديدة فى العمل قد تحسن وضعك وتجعلك أكثر تمكنًا، عليك وضع خطة للعمل خاصة بالأيام القليلة المقبلة فتعطيك فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية، لديك قدرة كبيرة فى تطوير الأعمال التجارية الخاصة بك.>إذا كنت وحيدًا، فالفلك والنجوم يوعدك بلقاء مهم جدًا، فمن الممكن أن تلتقى بشخص قد يغير اهتماماتك وافكارك ويدفعك للدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك، فلا تتردد وعليك أن تأخذ خطوة للأمام.> تجنب الإجهاد المفرط لجسدك، وحاول أن تمييز بين ساعات العمل وساعات الراحة، وإذا كان لديك فرصة لتأخذ إجازة قصيرة لا تتردد.> يؤكد علماء الفلك أن عليك التخلص تماما من " التشاؤم " والأنانية وكن حكيما بقدر كبير، ولا تدع الأفكار السلبية تغزو عقلك، ومن المتوقع أن تحدث تغيرات تظهر "مفاجآت" على الصعيد المالى.