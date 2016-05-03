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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

على الصعيد المهني:


>اليوم فرصتك كبيرة لفتح آفاق جديدة فى العمل قد تحسن وضعك وتجعلك أكثر تمكنًا، عليك وضع خطة للعمل خاصة بالأيام القليلة المقبلة فتعطيك فرصة كبيرة الآن للمضى قدما فى حياتك المهنية، لديك قدرة كبيرة فى تطوير الأعمال التجارية الخاصة بك.

على الصعيد العاطفي:


>إذا كنت وحيدًا، فالفلك والنجوم يوعدك بلقاء مهم جدًا، فمن الممكن أن تلتقى بشخص قد يغير اهتماماتك وافكارك ويدفعك للدخول فى مرحلة جديدة فى حياتك، فلا تتردد وعليك أن تأخذ خطوة للأمام.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


> تجنب الإجهاد المفرط لجسدك، وحاول أن تمييز بين ساعات العمل وساعات الراحة، وإذا كان لديك فرصة لتأخذ إجازة قصيرة لا تتردد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


> يؤكد علماء الفلك أن عليك التخلص تماما من " التشاؤم " والأنانية وكن حكيما بقدر كبير، ولا تدع الأفكار السلبية تغزو عقلك، ومن المتوقع أن تحدث تغيرات تظهر "مفاجآت" على الصعيد المالى.
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مصر 365

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