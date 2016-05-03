برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 3/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>لم تجد التقدير الكافى فى مجال عملك، عليك ان تكثف جهودك وتسعى لتنسيق الأمور العملية والمادية أيضًا، ورغم كل الصعوبات التى ستواجهك عليك أن تظل واثق بقدراتك الشخصية .>يطلب منك شريكك اليوم المساعدة والدعم، فعليك التعاون معه ودعمه وعدم انتقاده، تجنب مشاكلك الشخصية وقضايا وركز أن تجد حلاً لشريكك ورفع لروحه المعنوية، فتصرفك الآن سيكون له تأثير طويل المدى على علاقتك لذلك، تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات.>بالضرورة على برج الدلو أن يقوم إجراء بعض التغييرات الحقيقية والصحية فى نمط حياته، فعليك بسرعة بدء نظام صحى جيد، لا تتمسك باتباع الروتين اليومى ما سيؤثر عليك بشكل سلبى.>يتوقع علماء الأبراج والفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد تغير كبير فى حياتك وتحديدا فيما يخص "المال"، كما تتجدد علاقتك بعدد من أصدقائك القدامى التى انقطعت منذ فترة طويلة.