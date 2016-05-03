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محافظ أسوان يأمر برفع إشغالات الباعة الجائلين من حديقة النباتات

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محافظ أسوان يأمر برفع إشغالات الباعة الجائلين من حديقة النباتات محافظ أسوان يأمر برفع إشغالات الباعة الجائلين من حديقة النباتات
أعطى محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، تعليمات مشددة لمدير عام الحديقة النباتية بسرعة التعامل مع أصحاب الإشغالات من الباعة الجائلين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم للحفاظ على الشكل الجمالى ومنع أى تعديات تشوه أو تسئ لهذه الحديقة التاريخية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحقيق التأمين المناسب لها .

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان التفقدية لحديقة النباتات والتي إستمع فيها لشرح تفصيلى من مدير الحديقة النباتية عن تاريخها ومساحتها التى تصل إلى 18 فدان وأهم الأشجار الإستوائية النادرة التى تحتويها الحديقة .

وقدم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان التهنئة الزائرين بإحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم .

كما إستفسر محافظ أسوان من الزائرين على مدى توافر الخدمات المطلوبة بحديقة النباتات لإستمتاعهم بعيد شم النسيم وبالطبيعة الخلابة وسط المسطحات الخضراء وخاصة مستوى نظافة دورات المياه العمومية والمظلات والكراسى والكافتريا والمسجد والتأمين وغيرها من الخدمات الملحقة .


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