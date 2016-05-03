مصدرأمنى: إصابة 5 واحتراق محتويات 8 محلات وفراشة 15 بائعا فى "حريق العتبة"

قال مصدر أمنى، إن الحصيلة المبدئية للحريق الذى شب فى منطقة الرويعى بالعتبة، تفحم محتويات 8 محال وبضاعة 15 بائعا، ومازال الحصر جاريا والسيطرة على النيران، و يقوم رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال حلاوة، بمحاولة السيطرة على الحريق.

كانت شرطة النجدة، قد تلقت إخطارا بنشوب حريق فى محال ومفروشات الباعة بمنطقة الرويعى بالعتبة ، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 10 سيارات وسلم هيدروليكى إطفاء للسيطرة على الحريق .

وفى السياق ذاته، تم نقل 5 مصابين لمستشفى صيدناوى، اثنان منهم مصابين باختناقات والثالث مصاب بحروق محدودة بالجسم.

حريق هائل بمنطقة الرويعى بالعتبة و"الحماية المدنية" تحاول اخماد النيران

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