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ضبط 20 "جسم هيكلى" وأكياس تحوى مواد كيماوية داخل شقة بالمحلة

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ضبط 20 "جسم هيكلى" وأكياس تحوى مواد كيماوية داخل شقة بالمحلة ضبط 20 "جسم هيكلى" وأكياس تحوى مواد كيماوية داخل شقة بالمحلة
ضبطت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات بالمحلة، 20 "جسم هيكلى"، و"أكياس" تحوى مواد كيماوية يشتبه فى استخدامها بصناعة المواد المتفجرة، كما تم ضبط مواد كيماوية داخل "ديب فريزر" فى شقة بمنطقة الشعراوى بمدينة المحلة، الأمر الذى دفع خبراء المفرقعات إلى إخلاء العقار والعقارات المجاورة من السكان، وإبعاد المارة وفرض كردون أمنى حول المنطقة خشية حدوث أى انفجار.

وانتقل إلى موقع الحادث، اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، واللواء خالد عطية مفتش الأمن العام بالغربية، واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى.


>- العثور على مواد متفجرة وكيماوية أثناء السيطرة على حريق بشقة فى المحلة

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