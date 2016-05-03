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طارق الشيخ يشعل استوديو"على هوى مصر" بأغنية "ياسيد الناس"

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طارق الشيخ يشعل استوديو"على هوى مصر" بأغنية "ياسيد الناس" طارق الشيخ يشعل استوديو"على هوى مصر" بأغنية "ياسيد الناس"
أشعل المطرب الشعبى طارق الشيخ، استوديو برنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، بأغنية "ياسيد الناس"، وذلك بمناسبة احتفالات عيد شم النسيم.

وانتقد "الشيخ"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، عبر فضائية "النهار"، أغانى المهرجانات المعروضة على الساحة الآن قائلاً :" أغانى المهرجانات ليست أغانى شعبية دى ناس بتحكى حدوته والناس تساهلت الأمر ..كل الحاجات المهرجانية الجيدة راحت بعد الثورة".

وفى سياق آخر، أشاد طارق الشيخ، بالمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، قائلاً: "دا أرجل واحد فى المهنة وربنا يصلح حاله وهذا الرجل له جمايل عليا".

-شعبان عبد الرحيم لـ"خالد صلاح": أقلعت عن المخدرات وأولادى"بيشربوها" ويجب بيعها بالمحلات.. المطرب الشعبى: "نص المساجين حبايبى وبخاف أقول سلام عليكم".. و"السيسى شغال كويس لكن المشكلة فى اللى حواليه"
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