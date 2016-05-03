تمركز 18 سيارة إطفاء وإسعاف بمحيط حريق الرويعى فى العتبة

تتمركز 14 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية بالقاهرة بمحيط حريق محلات و فراشة للباعة الجائلين بجوار سنترال العتبة، لمحاولة منع خطر امتداد النيران لباقى المجاورات، كما تتمركز 4 سيارات إسعاف بمحيط الحريق لاجراء الرعاية الصحية لحالات الاختناق التى تحدث جراء اشتعال النيران.

كان اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق بمحلات بالعتبة، بدوره كلف بانتقال سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

حريق هائل بمنطقة الرويعى بالعتبة و"الحماية المدنية" تحاول اخماد النيران

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