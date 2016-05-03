احذر الشمع والفطريات والتهاب الأعصاب.. أبرز أسباب آكلان الأذن

هل رغبت يومًا فى هرش أذنيك بقوة من الداخل؟! هل فكرت فى إدخال أى جسم إليها من شدة إزعاجها لك؟! بعيدًا عن أنه تصرف غير سليم وضار فى كثير من الأحيان، إلا أنك ولابد قد مررت بهذا الشعور المزعج من قبل، فآكلان الأذن من أكثر الأعراض المرضية إزعاجًا لصاحبها، خاصة إذا كانت متكررة وتحدث باستمرار كلما حاولت التخلص منها.

الدكتور محمد النبوى –أخصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الفكين بجامعة المنصورة– قال إن الشعور بالرغبة فى حك الأذن من الداخل من الأعراض المرضية المنتشرة والمتكرر حدوثها، والتى يخطئ البعض بإهمال علاجها والعرض على مختص، مكتفيًا بالهرش فيها.

وتابع أخصائى أمراض الأنف والأذن حديثه، موضحًا أن هناك أسباب مرضية حقيقية تظهر أعراضها على شكل رغبة فى الهرش بالأذن، ومن أهم هذه المشكلات التى يجب التعامل معها سريعا:

- الإصابة بفطريات الأذن وهو ما يحتاج لعلاج سريع حتى لا تحدث مشكلات مرضية.

- الإصابة بالتهاب بأعصاب الأذن قد تكون أول علاماته الرغبة فى حك الأذن بشدة.

- قد ينذر الهرش فى الأذن بالإصابة بحساسية فى الأذن يطلق عليها allergic

>neurodermatitis وتكون الأذن خلالها نظيفة للغاية لا تحتوى على الفطريات ولا الشمع ومع ذلك يشعر المريض بآكلان شديد بها

- وجود الشمع بكثرة فى الأذن من أهم الأسباب المرضية للمشكلة

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