الإمارات تخطط لإنشاء أول جبل صناعي في العالم

تدرس الإمارات فكرة تنفيذ مشروع أول جبل من صنع الإنسان على كوكب الأرض، وذلك ضمن مساعيها لزيادة نسبة هطول الأمطار فيها.

وحسب تقرير نشره موقع” أرابين بزنس”، فإن الإمارات بدأت مرحلة التخطيط بناء الجبل الصناعي، إذ يتعاون خبراء أميركيون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وقال التقرير إن الخبراء بدأوا في وضع تصور تفصيلي للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

وكان القائمون على المشروع تلقوا في فبراير الماضي تمويل بقيمة 400 ألف دولار من أجل إعداد دراسة حول النتائج المتوقعة للجبل الصناعي على الطقس في البلاد.

ويقول الخبير المشارك في المشروع “رولف بروينتز” إن الخبراء يعملون الآن على دراسة الآثار الطقس الحالية على نوع الجبل الصناعي وارتفاع وشدة انحداره، على أن يصدر التقرير الأولي الصيف الحالي.