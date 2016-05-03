أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الإمارات تخطط لإنشاء أول جبل صناعي في العالم

Google+ Print
الإمارات تخطط لإنشاء أول جبل صناعي في العالم الإمارات تخطط لإنشاء أول جبل صناعي في العالم

أرشيفية

تدرس الإمارات فكرة تنفيذ مشروع أول جبل من صنع الإنسان على كوكب الأرض، وذلك ضمن مساعيها لزيادة نسبة هطول الأمطار فيها.

وحسب تقرير نشره موقع” أرابين بزنس”، فإن الإمارات بدأت مرحلة التخطيط بناء الجبل الصناعي، إذ يتعاون خبراء أميركيون مع  المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وقال التقرير إن الخبراء بدأوا في وضع تصور تفصيلي للمشروع، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.

وكان القائمون على المشروع تلقوا في فبراير الماضي تمويل بقيمة 400 ألف دولار من أجل إعداد دراسة حول النتائج المتوقعة للجبل الصناعي على الطقس في البلاد.

ويقول الخبير المشارك في المشروع “رولف بروينتز” إن الخبراء يعملون الآن على دراسة الآثار الطقس الحالية على نوع الجبل الصناعي وارتفاع وشدة انحداره، على أن يصدر التقرير الأولي الصيف الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا