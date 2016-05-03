أخبار عاجلة

تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
زيدان: هذا هو سبب التعادل أمام أتلتيكو مدريد -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة فى محادثات سوريا

Google+ Print
وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة فى محادثات سوريا وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لمبادرة جديدة فى محادثات سوريا
قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اليوم الاثنين إنه قلق للغاية بشأن ما آل إليه وقف إطلاق النار فى سوريا وإن ثمة حاجة لمبادرة جديدة كى يظل الحوار قائما.

وأضاف هاموند خلال زيارته لمكسيكو سيتى "ثمة حاجة لمبادرة جديدة فى الحوار السورى لإبقائه حيا، المعارضة السورية المعتدلة تواجه صعوبات متزايدة فى تبرير مشاركتها فى العملية السياسية."

وتابع هاموند أنه بغض النظر عن الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر فإن علاقة بريطانيا مع الولايات المتحدة ستستمر.

وأكد على أنه "يأمل كثيرا فى أن تظل الولايات المتحدة بلدا مشاركا فى شؤون العالم ومتطلعة للخارج أيا كانت نتيجة الانتخابات الأمريكية."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365