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الجيش العراقى يحرر قرية "السهيلة" شمالى قضاء "هيت" بالأنبار

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الجيش العراقى يحرر قرية "السهيلة" شمالى قضاء "هيت" بالأنبار الجيش العراقى يحرر قرية "السهيلة" شمالى قضاء "هيت" بالأنبار
تمكنت قوات من الجيش العراقى من تحرير قرية "السهيلة" بمحاذاة نهر الفرات شمال قضاء "هيت" بمحافظة الأنبار غرب العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن فرقة المشاة السابعة بالجيش العراقى حررت قريه "السهلية" ورفعت العلم العراقى فوقها وكبدت التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.

وقصف طيران القوة الجوية العراقى إحدى التشكيلات الخاصة "الكتيبة الحمراء" التابعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى فى ناحية القيارة بمحافظة نينوى خلال تواجدها قرب مصفى للنفط جنوب الموصل شمال غربى العراق.

وأشارت خلية الإعلام الحربى إلى أن القصف تم وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، وأضافت: أن القصف أسفر عن حرق وتدمير أربعة صهاريج وتدمير سيارات وقتل العديد من الإرهابيين.
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