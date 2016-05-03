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رسميًا ليستر البطل بعد تعادل السبيرز مع البلوز

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رسميًا ليستر البطل بعد تعادل السبيرز مع البلوز رسميًا ليستر البطل بعد تعادل السبيرز مع البلوز

رياض محرز لاعب ليستر – أرشيفية

توج نادى ليستر سيتى ببطولة الدورى الإنجليزى قبل جولتين على نهاية البطولة بعدما تعادل تشيلسى مع توتنهام صاحب المركز الثانى ليمنح ليستر لقب البطولة بعد أن أصبح الفارق 7 نقاط وقبل جولتين من النهاية .

يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يتوج فيها نادى ليستر سيتى بالبطولة عبر تاريخه  لينضم بذلك إلى 23 نادى أخر فى قائمة المتوجين باللقب عبر تاريخ البطولة الأقدم فى العالم .

جاء هذا التتويج بعد أن عاد النادى من بعيد حيث كان يصارع الهبوط الموسم الماضى ليأتى هذا العام ويقدم فريق مثالى استطاع مجابهة الكبار فى الدورى الإنجليزى والتغلب عليهم حتى وصل إلى اللقب .

أهدى نادى تشيلسى التتويج لليستر بعد أن أوقف قطار توتنهام وتعادل معه بهدفين لمثلهما ، تقدم توتنهام فى الشوط الأول بهدفين ليعود تشيلسى ويعدل الكفة فى الشوط الثانى مهديًا التتويج لليستر .

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