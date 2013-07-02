ننشر أسماء المصابين فى اشتباكات "الإخوان" مع المتظاهرين ببنها

حصلت "اليوم السابع" على أسماء المصابين أثناء الاشتباكات التى وقعت اليوم بمدينة بنها بين عدد من جماعة الإخوان المؤيدين للرئيس محمد مرسى والأهالى أمام محافظة القليوبية وهم كل من: "مصطفى حلمى محمد" 50 سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و"شريف يحى إسماعيل" 29 سنة نقيب شرطة بالأمن المركزى" مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس وسحجات بالوجه"، و"شريف حسنى عبد الفتاح" 23 سنة مصاب بسحجات بالوجه، و"محمود أحمد حنفى" 23 سنة جروح متفرقة وسحجات بالجسم، و"محمد عبد الحميد أحمد" 37 سنة مصاب باختناق، و"السيد عبد السميع السيد" 25 سنة مصاب باختناق، و"محمد أحمد على الديب" مصابا بطلق نارى خرطوش بالذراع الأيسر، إضافة إلى 10 أشخاص آخرين كانت إصابتهم طفيفة وتم إسعافهم فور وقوع الاشتباكات.

ومن ناحيته أكد الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى المنطقة التى شهدت الاشتباكات ببنها، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات المحافظة فى حالة طوارئ وتم التنبيه على جميع الأطباء بالتواجد داخل المستشفيات.

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