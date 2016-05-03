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في إنجلترا.. عودة بيرنلي

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في إنجلترا.. عودة بيرنلي في إنجلترا.. عودة بيرنلي

نجح نادي بيرنلي في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب لمدة موسم واحد.

بيرنلي فاز على كوينز بارك رينجرز بهدف مقابل لاشيء في الجولة الـ45 وقبل الأخيرة.

ليرفع رصيده إلى 90 نقطة بفارق نقطتين عن ميدلزبره الثاني وبرايتون أند هوف ألبيون الثالث.

في الجولة الأخيرة ميدلزبره سيواجه برايتون مما يعني أن أي نتيجة لن تؤثر على تأهل بيرنلي بشكل رسمي.

وتنص قوانين الاتحاد على تأهل صاحب المركز الأول والثاني مباشرة.

وفشل بيرنلي في الاستمرار في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2014-15 باحتلاله المركز الـ19 برصيد 33 نقطة.

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