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بالفيديو - أزار يُخرج لسانه لتوتنام ويهدي اللقب لمن استحق.. قف وصفق لليستر سيتي

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بالفيديو - أزار يُخرج لسانه لتوتنام ويهدي اللقب لمن استحق.. قف وصفق لليستر سيتي بالفيديو - أزار يُخرج لسانه لتوتنام ويهدي اللقب لمن استحق.. قف وصفق لليستر سيتي

الآن كل ما عليك فعله هو الوقوف والتصفيق لليستر سيتي. نعم نعم نعم المعجزة تتحقق وليستر بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي ضد توتنام.

تشيلسي أوفى بوعده وأخرج توتنام رسميا من سباق اللقب ويهدي البريميرليج لمن استحق بعد أداء ولا أروع لكتيبة كلاوديو رانييري.

توتنام تقدم 2-0 في الشوط الأول قبل أن يقلب البلوز الطاولة في الشوط الثاني وتنتهي القمة المثيرة 2-2 أمام دموع جماهير سبيرز الحزينة ودموع جماهير ليستر السعيدة.

تقدم توتنام جاء عن طريق هاري كين في الدقيقة 35 ثم سون هيونج في الدقيقة 44.

ولكن تشيلسي لا يعرف الاستسلام. هدف أول عن طريق جاري كاهيل في الدقيقة 58. ثم صاروخية ولا أروع ولا أجمل من إدين أزار في الدقيقة 84.

صيام طوووويل لأزار منذ بداية الموسم وحتى النهاية بثلاث جوالات فبعد تسجيله أمام بورنموث.

جاء المشهد الذي سيظل في أذهان كل متابعي وعشاق الدوري الإنجليزي. هدف قاتل ينهي آمال توتنام ويكتب نهاية أسطورية تاريخية لليستر سيتي.

ليصبح الفارق بين ليستر سيتي وتوتنام 7 نقاط مع تبقي جولتين فقط على النهاية.

شاهد الأهداف

ليستر سيتي

معجزة. معجزة بمعنى الكلمة تحققت في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

البطولة الأولى في تاريخ نادي ليستر تحققت موسم 2015-2016.

نادي الثعالب تأسس عام 1884 تحت مسمى (ليستر فوس) ثم اعتمد مسمى ليستر سيتي في الـ1919.

وطوال تاريخ ليستر سيتي لم ينجح في تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي. لا بالمسمى القديم ولا الجديد.

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فيديو اليوم السابع

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