معجزة ليستر - كبير كتاب ميرور لـ في الجول: هذا شرط تواجدهم مع الكبار مجددا.. وهؤلاء هم الجنود المجهولة

"لا أعتقد أن ليستر سيتي سيحافظ على لقبه في الموسم المقبل، ربما يعانون من أجل الاحتفاظ بلاعبيهم أيضا" هكذا بدأ جون كروس رئيس قسم كرة القدم بصحيفة ميرور الإنجليزية حديثه لـFilGoal.com عن ليستر سيتي.

وتوج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه رسميا.

وعن هل يستطيع ليستر الحفاظ على لقبه الموسم المقبل تحدث كروس لـFilGoal.com قائلا:"لا أعتقد أنهم قادرون على الاحتفاظ بلقبهم في الموسم المقبل، سوف يعانون من أجل الحفاظ على لاعبيهم أيضا".

وواصل كروس حديثه"ليس لديهم فرصة، أعتقد أنهم سيعانون في ذلك الشق، بعض اللاعبين لديهم شرط جزائي في عقدهم، بإمكانهم الرحيل إلى أي ناد يرغبون في الرحيل إليه، سوف يكون موسم مثير لنرى ما سيحدث".

واستدرك"إن تمكنوا من الحفاظ على هؤلاء اللاعبين فهم لديهم فرصة على المنافسة والتواجد ضمن الستة الكبار على الأقل في العام المقبل".

وأكمل"ليستر بحاجة لتعزيز تشكيلتهم وتقويتها ببعض الصفقات صاحبة الجودة، وفي تلك الأثناء عليهم الاحتفاظ بالتوازن الصحيح وروح الفريق التي لديهم".

كما تطرق للحديث عن جيمي فاردي هداف الفريق"لا أعتقد أن تألق فاردي سينتهي بنهاية الموسم، هو سريع ومهاجم جيد، لديه الرغبة ويسجل الأهداف هو سوف يؤدي جيدا في المستقبل".

في حين أنه تطرق للحديث حول الجنود المجهولة في كتيبة ليستر سيتي الذين يستحقون الثناء"ثنائي خط الدفاع روبرت هوث وويس مورجان".

وأتم"هوث قوي جدا، ومورجان قائد، كذلك كريستيان فوكس أفضل ظهير أيسر في الدوري الإنجليزي".