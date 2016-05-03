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معجزة ليستر - ميدو: سأقص شعري على الهواء الأسبوع المقبل

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معجزة ليستر - ميدو: سأقص شعري على الهواء الأسبوع المقبل معجزة ليستر - ميدو: سأقص شعري على الهواء الأسبوع المقبل

أكد أحمد حسام "ميدو" المحلل الفني عبر قنوات beIN Sports أنه عازم على قص شعره بعد تتويج ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 تنفيذا لوعده.

وكان ميدو قد تحدى بأنه سيقص شعره على درجة "2" إذا ما توج ليستر باللقب.

وقال ميدو عقب تتويج ليستر بالدوري: "سأقص شعري على الهواء مباشرة يوم السبت المقبل". وأقسم على فعل ذلك.

واستعرض ميدو بعض الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بقص شعره.

وحصد ليستر البطولة رسميا بعد تعادل تشيلسي مع توتنام 2-2 بعد أن بات الفارق سبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

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