ريهام سعيد فى "صبايا الخير ": أعتذر لجمهورى..وماقصدتش تشهير أو بروباجندا

قدمت الإعلامية ريهام سعيد اعتذارا لجمهورها فى بداية تقديمها أولى حلقات برنامجها "صبايا الخير" بعد توقف دام 6 أشهر، على شاشة تلفزيون النهار، قائلة: "لازم أقدم اعتذار لكل واحد اتضايق أو استاء منى، ولازم اعتذر لكل فئات الشعب التى قد تكون انزعجت حتى لو على باطل أو سوء تفاهم، ربنا عالم وشاهد عليا أن إحنا كنا بس بنحاول نقول الحقيقة واللى حرصنا عليها طول 13 سنة، اقسم بالله العظيم ما كان قصدنا تشهير أو بروباجندا ولا إحنا نعلى ، لأنى مش أنا البنى آدمة اللى راحت اشتغلت مذيعة، وكنا بنعالج الناس علشان نأخد شعبية وهانروح نعمل خير ونصور العمليات علشان نقول إن إحنا جامدين، كل حاجة جت بالصدفة وبتوفيق من عند ربنا وكل حاجة كانت رزق وكل اللى يعرفونى يعرفوا ازاى أنا طيبة وضميرى صاحى جدا، ودى مشكلتى، إن كان دايما واخدة عهد على نفسى إن لازم أقول الحق".

وأضافت الإعلامية خلال برنامج "صبايا الخير"، الذى تقدمه على قناة النهار، "ليكوا حق إن ممكن تكون المعالجة غلط او قاسية لكن إدونى عذر فى إن أنا على الأقل نيتى كانت كويسة، وعاوز أقول الحقيقة ، مرة تانية اتأسف ليكوا ولو ناس شايفة إن أنا محتاجة أتعاقب ، أنا اتعاقبت، قعدنا 6 شهور فى البيت وناس كتير ماتت واتهزأنا وإتشتمنا وناس إتريقت علينا واتحكم عليا سنة ونصف سنة"، مضيفة "أكيد كل واحد غلط فى حياته وناس غلطته وهو مش غلطان"

وتابعت:"اسمحولى فى الآخر إنى اتأسف للناس المرضى اللى أهلهم بيبكوا عليهم جامد لأنهم ماتوا والأطفال الكثير اللى راحوا، أطفال كثير ماتت بسبب وقف البرنامج والتأخر على العمليات.، ودول فعلا اللى محتاجين الاعتذار ودول فعلا اللى أنا اعتذرلهم بجد من قلبى وابوس رجليهم "

واستطرت الإعلامية، عالجنا ناس من المخدرات وعملنا مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة وعملنا 50 ألف عملية قلب مفتوح وعرفنا الناس زرع القوقعة كنا بننزل من بيتنا من الصبح لغاية بالليل وبنام فى الميكروباص أشك ان حد فيكم يستحمل يقعد فيه 10 دقائق انا كنت باقعد فيه 13 ساعة امشى بين المحافظات أدور على الناس الغلابة ونعمل مجهودات شخصية كثير جدا إيمانا مننا ان يكون فيه حاجة حلوة فى بلدنا، واختتمت كلامها قائلة: "كل أمالنا اللى احنا نقول الحق".

- بعد توقف 6 أشهر..ريهام سعيد تعود لتقديم "صبايا الخير" على "النهار"

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