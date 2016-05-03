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ريهام سعيد تعود لشاشة «النهار» وتعتذر للجمهور

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ريهام سعيد تعود لشاشة «النهار» وتعتذر للجمهور ريهام سعيد تعود لشاشة «النهار» وتعتذر للجمهور

ريهام سعيد – أرشيفية

عادت الإعلامية ريهام سعيد مرة أخرى إلى شاشة تلفزيون النهار وقدمت قبل قليل اعتذارًا لجمهورها عن قضية فتاة المول، وذلك من خلال أول حلقة لبرنامج “صبايا الخير” بعد توقفها لمدة 6 أشهر إثر الأزمة المعروفة بقضية فتاة المول.

أشارت مقدمة برنامج “صبايا الخير” أنها كانت لا بد أن تعتذر لجمهورها بعد الأزمة، وأنها عوقبت بالفعل بعد توقف البرنامج 6 أشهر، وعوقبت أيضًا بموت عدد من الأطفال الذين كان يتكفل البرنامج بعلاجهم، بعد توقف التبرعات، مُضيفة: “أنا آسفة جدًا جدًا للأطفال اللي ماتت، ولأهاليهم”.

نفت “سعيد” أن يكون عدم اعتذارها للجمهور عقب الأزمة مباشرة هو “الغرور والتكبر”، مُشيرة إلى أن البعض استغل الأزمة وأطلق معلومات غير صحيحة، مُتابعة: “في ناس كتير بتغلط ومابتتدبحش”

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