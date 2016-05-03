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بالصور: الممثلة إليزابيث هيرلي في مصر

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الإثنين 02-05-2016 16:02

يبدو أن الممثلة العالمية إليزابيث هيرلي Elizabeth Hurley لا تعطي أهمية للتحذيرات التي يطلقها بلدها لنحاية منع رعاياه من زيارة بعض بلدان الشرق الأوسط نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة.

فقد نشرت الممثلة البريطانية صوراً على أحد صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تواجدها في جمهورية ، وتحديداً في مدينة الأقصر.

وأرفقت الممثلة البالغة من العمر 55 عاماً صورتها، التي يبدو أنها التقطتها أثناء زيارة وادي الملوك، بتعليق كتبت فيه:" مرحباَ الأقصر"، فيما نشرت صورة ثانية تظهر درجة حرارة الطقس كدليل على استمتاعها بإجازتها هناك.

يُذكر أنّ مصدر أمني بشرطة السياحة والآثار في الأقصرأكد أن إليزابيث هيرلي وصلت الأقصر على متن طائرة خاصة صباح أمس الأحد، وتوجهت إلى البر الغربي لزيارة معبد حتشبسوت، ووادي الملوك والملكات، وتناولت وجبة الغداء مع أصدقائها في فندق "المديرة"، كما زارات معبد الأقصر، ثم الكرنك، وتناولت العشاء في فندق ونتر بالاس، وغادرت الأقصر فجر اليوم الإثنين.

 

 

 

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