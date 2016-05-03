بالفيديو: زينة تحاول "حرق نفسها" بسبب "أزمة نسب"

عندما غيرت النجمة زينة عنوان مسلسلها لموسم دراما 2016 ليصبح "أزمة نسب"، أكد جمهورها أن العمل سيقدم قصة صراعها من أجل الحصول على حقوق أولادها، ولكن مؤلف العمل محمد صلاح العزب نفى الأمر كله وأكد أن القصة مختلفة تماما عن صراع البطلة مع النجم أحمد عز، وجاء التريللر الأول للعمل ليقف في منتصف المسافة بين الرأيين، فالمؤكد أن زينة تقدم كالعادة دور فتاة مسكينة يغرر بها رجل ثري بعقد زواج غير موثق، وتحاول الانتحار للخلاص من فضيحتها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويلقي الضوء على صراع الطبقات في المجتمع، من خلال الطبقة "المطحونة" والطبقة "الكريمة"، وكيف يسعى كل شخص من الطبقتين لتحقيق أحلامه بكل الطرق سواء مشروعة أو غير مشروعة، موضحاً أن ما فرقته الطبقات يوحده "الخطأ"، كما يتميز المسلسل بحدوث الصراعات في الأحداث على أكثر من مستوى، وتم تصويره بديكور حارة شعبية، وأحد الأحياء الراقية بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

"أزمة نسب" من بطولة محمود عبد المغني و ريم البارودي وبوسي وفريال يوسف ووليد فواز وسلوى خطاب ونسرين أمين ورنا سماحة وتامر يسري وحجاج عبد العظيم ومحمد أنور وسامح الصريطي وأحمد صيام وياسر فرج ومحمد عامر والراقصة دينا و من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج سعيد حامد وإنتاج شركة MBA للمنتج محمود شميس.

وقد تأكد عرضه على قناة أبو ظبي وقناة الحياة