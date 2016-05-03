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حقيقة رفض شيرين عبد الوهاب الحصول على أجر نظير حفلها الأخير

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الإثنين 02-05-2016 18:28

كشف الإعلامي أحمد موسى عن رفض المطربة عبد الوهاب الحصول على أجر نظير حفلها الأخير الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ.

وقال موسى في إحدى فقرات برنامجه "على مسؤوليتي" أن أحد القائمين على الحفل نقل له ما فعلته شيرين قائلا إنه كان يتحدث معها في تفاصيل أجرها فما كان منها إلا أن فاجأته بالقول إنها لا تريد أي أجر لأنها ستغني في الحفل لمصر ودعماَ لمدينة شرم الشيخ السياحية.
وأثنى موسى على موقف شيرين التي أثبتت حقاً مدى حبها لبلدها.

وكان الحفل الذي أحيته شيرين هو الأول لها بعد قرار عدولها عن الاعتزال.

هذا وتحي شيرين مساء اليوم الاثنين حفلاً غنائياً ضخماً برفقة المطرب صابر الرباعي في فندق الماسة بالقاهرة.

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سيدتي

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