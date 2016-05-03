حازم إمام يوجه رسالة إلى رمضان صبحي لـ في الاستاد: لا يغرك اسم ميلان

وجه حازم إمام نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك نصيحة إلى رمضان صبحي اللاعب الواعد في صفوف الأهلي عن الاحتراف في الملاعب الأوروبية.

الثعلب الصغير حل ضيفا على البرنامج الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب مساء الاثنين في الساعة الثامنة مساء. وتحدث عن رمضان صبحي والأنباء التي تتردد عن اهتمام أندية أوروبية بخدماته، منها ميلان.

وقال حازم إمام: "بالطبع رمضان صبحي يملك الإمكانات اللازمة للاحتراف في أوروبا".

واستدرك "فقط عليه التعلم من المشاكل التي واجهتها أنا مثلا حين خرجت للاحتراف في الدوري الإيطالي عن طريق أودينيزي".

وأفاد "ما عانيت منه في احترافي مع أودينيزي أني ذهبت إلى دوري صعب جدا في البداية وكذلك لم أجد من ينصحني".

إمام لعب لفترة قصيرة مع أودينيزي ثم انتقل إلى جرافشاب في الدوري الهولندي قبل العودة إلى صفوف الزمالك حيث اعتزل في 2008.

المشروع أهم

وأفصح "على رمضان صبحي البحث عن مكان يستطيع التطور أكثر وأكثر فيه. لا يكتفي بأن ناديا كبيرا يريده بل يبحث عن فريق يسمح له باللعب أساسيا والنضج حتى لو كان في فرنسا أو البرتغال".

وشرح "من المهم أن يذهب رمضان إلى مشروع واضح. يتحدث مع مدرب الفريق الذي يرغب في ضمه ويعلم أين سيلعب وكيف سيتم توظيفه في الملعب وهكذا".

وأكمل "المشروع أهم من اسم النادي. وأنا أعلم أن نادر شوقي وكيل رمضان صبحي رجل أفكاره ممتازة وسيوجهه بشكل ممتاز في حالة احترافه لأوروبا".

وتابع إمبراطور الكرة المصرية "من المهم مثلا ألا يغره اهتمام نادي ميلان بخدماته".

لا لميلان

وكشف "ميلان يمر بأسوأ حالاته للأسف. رئيسه يبحث عن صفقات رنانة ذات أسماء كبيرة يخدع بها الناس كما اعتاد مؤخرا. فهو لا يملك المال، لهذا يضم لاعبين منتهين الصلاحية كنوع من المخدر للجمهور".

وأتم "مثلا جاء ماريو بالوتيللي إلى ميلان. الجميع يعلم أنه لن ينجح لكن رئيس النادي أجرى الصفقة لتخدمه إعلاميا. لهذا لا أظنه سيتعاقد مع لاعب صاعد غير معروف في أوروبا مثل رمضان صبحي".