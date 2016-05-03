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الإعلان عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. في نهاية الدوري

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الإعلان عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. في نهاية الدوري الإعلان عن موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. في نهاية الدوري

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري برئاسة عامر حسين موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري.

وأكد عامر حسين إقامة المباراة في التاسع من يوليو. أي في الجولة الختامية من المسابقة.

وقال عامر حسين: "اختيار هذا الموعد يعود لأسباب تسويقية".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة 2 "نهائي أمم أوروبا سيقام في العاشر من يوليو. ولذلك تم اختيار موعد القمة".

الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 24 مباراة بفارق 11 نقطة عن الزمالك.

وكان الأهلي قد فاز في قمة الدور الأول بثنائية مقابل لاشيء في ملعب برج العرب.

عامر حسين أكد لـFilGoal.com في وقت سابق إنهاء مسابقة الدوري المصري في التاسع من يوليو. (طالع التفاصيل)

الاستقالة

وتطرق عامر حسين في حديثه للإجابة عن سؤال (هل بالفعل حسم قراره بالاستقالة؟) قائلا: "أبلغت ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد بالبحث عن بديل لي في الموسم الجديد".

وتابع "الأمور باتت صعبة بسبب التأجيل المستمر للمباريات من قبل الجهات الأمنية".

وأتم "الوقت ضيق للغاية وأسعى للانتهاء من وضع جدول المسابقات".

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فيديو اليوم السابع