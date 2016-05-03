الثعلب الصغير يختار: مصطفى فتحي يستطيع الاحتراف في أوروبا.. بشرط

مصطفى فتحي نجم الزمالك يستطيع اللعب في أوروبا لكن بشروط يكشف عنها حازم إمام أيقونة النادي الأبيض في حديثه لبرنامج في الاستاد الذي يبث عبر إذاعة "نجوم إف إم".

الثعلب الصغير حل ضيفا على البرنامج الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب مساء الاثنين في الساعة الثامنة مساء. وتحدث عن اللاعب الذي يستطيع الاحتراف في أوروبا.

وقال حازم إمام: "مصطفى فتحي بالتأكيد يمتلك الإمكانات اللازمة للنجاح في الملاعب الأوروبية من مهارة وسرعة".

ثم استدرك "فقط عليه اختيار المكان المناسب له. مثلا لا أظن أنه يستطيع اللعب في الدوري الإيطالي مباشرة لأنه عنيف نوعا ما".

وتابع "كذلك لا أظن أنه قادر على الاحتراف في الملاعب الإنجليزية فور احترافه في أوروبا".

وأتم "ربما هو يحتاج للعب في فرنسا أو البرتغال. يأخذ وقته للنضج وللتطور بشكل كبير وسينجح بالتأكيد مع الوقت".