إمبراطور الزمالك يشرح فنيا: كيف يعود شيكابالا للحياة

"شيكابالا يرغب في العودة لمستواه. لقد ظلمه تدهور مستوى الزمالك لفترة، والآن يجب أن يغير أسلوب لعبه حتى ينجح".. هكذا يؤمن حازم إمام أيقونة القلعة البيضاء.

الثعلب الصغير حل ضيفا على برنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب مساء الاثنين في الساعة الثامنة مساء. وتحدث عن شيكابالا.

وقال حازم إمام: "شيكابالا لاعب رائع. حين كنت رئيسا للجهاز الفني للزمالك لمدة شهر لمست كيف يقاتل حتى يستعيد مستواه القديم".

وتابع "في الماضي عانى شيكابالا لأن الزمالك وقتما كان هو في أوج عطائه كان يعاني من تذبذب في المستوى".

وأردف "والآن يرغب شيكابالا في استعادة مستواه لكن مع عامل العمر عليه أن يغير طريقة لعبه".

وأوضح "على شيكابالا ألا يلعب على الجناح وأن يذهب أكثر للعمق".

وفسر "في الجناح يحتاج شيكابالا كل دقيقتين إلى الركض من 20 لـ30 مترا للأمام وهذا لا يناسب اللاعب لأنه خسر جزء من سرعته مع تقدمه في العمر".

وأتم "أما اللعب في العمق سيجعل شيكابالا أكثر قربا من المرمى. يحتاج للركض فقط من 3 إلى 4 مترا ويلعب على الثنائيات والتصويب أكثر. ستزداد فاعليته ويستخدم خبرته وتختفي عيوبه في هذا المركز".