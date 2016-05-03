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عدسة في الجول - مرتضى منصور.. ' جزار المدربين '

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عدسة في الجول - مرتضى منصور.. ' جزار المدربين ' عدسة في الجول - مرتضى منصور.. ' جزار المدربين '

بلا شك بات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو أكثر رؤساء الأندية المصرية تعاملا مع مدربين جدد خلال عامين فقط من توليه المنصب.

وتعامل مرتضى منصور مع سبعة مدربين قام بتغييرهم بداية بحسام حسن ونهاية بأليكس ماكليش في ولايته الثانية لرئاسة نادي الزمالك.

ودائما ما افتخر مرتضى منصور بكثرة تغييره للمدربين بتصريحاته: "أنا قلبي جامد.. لا أخشى تغيير مدرب، وفزنا بالدوري والكأس عندما استبدلنا خمسة مدربين".

ثلاثة مصريين ورباعي أجنبي تم تعيينهم ورحلوا عن الزمالك سواء بالإقالة أو بعد خلافات مع رئيس النادي.

وقضى منصور رئيسا للزمالك منذ 29 مارس 2014، ما يتجاوز 760 يوما، أي يقوم بتغيير مدرب بمعدل مدرب كل 109 يوما.

ويستعرض FilGoal.com في ألبوم مصور عدد أيام المدربين السبعة داخل نادي الزمالك.

شاهد صور مرتضى منصور مع كل مدربين الزمالك

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