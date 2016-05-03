حازم إمام: قد أعود لتدريب الزمالك.. ولا أستطيع العمل مع مرتضى لهذا السبب

لا يستبعد حازم إمام نجم الزمالك العودة للعمل كمدرب في القلعة البيضاء مستقبلا، وذلك في بحسب ما صرح به لبرنامج في الاستاد عبر شبكة نجوم إف إم الإذاعية.

الثعلب الصغير حل ضيفا على البرنامج الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب مساء الاثنين في الساعة الثامنة مساء. وتحدث عن رغبته في العودة إلى مجال التدريب بعد العمل لشهر واحد مع الزمالك من قبل.

وقال حازم إمام: "ربما أعود للتدريب مع أي فريق لو كان العرض جيدا".

وتابع الثعلب الصغير "وربما أعود للعمل مدربا في الزمالك بالطبع. هذا النادي هو بيتي وبالتأكيد لن أتركه أبدا".

وعقب إمام على تصريحات قديمة له بأنه ربما يترشح لرئاسة الزمالك بعد الدورة الثانية لمرتضى منصور.

وأوضح "نعم أفكر في ذلك. لكن بالطبع لازال الوقت مبكرا وقد يتغير الكثير في هذا الوقت".

فهل من ضم تلك التغييرات أن يعمل إمام مع مرتضى منصور؟

يجيب إمام "لا أعتقد. المستشار مرتضى منصور رجل يحب سياسة الرجل الأوحد One man show".

وأضاف "المستشار مرتضى ناجح بهذه السياسة، لكني لا أستطيع العمل معها. مثلا أنا لاعب كرة سابق وبالتالي سأتدخل في ملف كرة القدم في الزمالك ولن أقبل تغيير المدربين المستمر".

وكشف إمام عن احتمالية خوض انتخابات اتحاد الكرة مع قائمة هاني أبو ريدة، لكنه أكد "لم أستقر بعد على هذا الأمر".